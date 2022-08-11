Минобороны: ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР

Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса уничтожили свыше половины личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в четверг, 11 августа, официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях», — заявил Конашенков.

При этом, по его словам, в рядах украинской армии все чаще наблюдаются случаи массового дезертирства. Противник добровольно сдает свои позиции.

Также в ходе брифинга представитель оборонного ведомства заявил о поражении 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев и восьми складов боеприпасов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожье.

За день до этого офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко указал на то, что украинские боевики, удерживающие Артемовск, начинают «выдыхаться».

Ранее, 6 августа, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении к Артемовску бросили стратегически важные высоты. По словам Киселева, украинские войска держать город долго не смогут, «потому что как раз эти высоты и позволяют контролировать ситуацию и держать под прицелом украинскую армию».

5 августа военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение в беседе с «Известиями», что Артемовск в ДНР, куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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