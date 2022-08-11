Ford представит модель Bronco Heritage в стиле образцов 1966 года

В 2023 году компания Ford представит четыре новые модели Bronco Heritage, призванные отдать должное внедорожникам марки 1966 года выпуска. Об этом 11 августа сообщило издание Carbuzz.

В 2023 году компания планирует представить четыре варианта внедорожника: двухдверная и четырехдверная версии Bronco, Bronco Sport и Heritage Limited Edition. Каждый тип кузова компания планирует выпустить по 1966 штук.

Издание отметило, что уже сейчас ясно, что триумф ретро-дизайна Bronco образца 2023 года ждет успех.

Под капотом будет находится двигатель EcoBoost объемом 2,3 литра мощностью 300 л. с. Мотор состыкуют либо с механической семиступенчатой коробкой передач, либо с 10-ступенчатым «автоматом». Будет и более мощный двигатель, V6 объемом 2,7литра.

Дизайн новых Bronco будет стилизован под машины середины шестидесятых годов прошлого века: на решетке радиатора нанесена надпись Ford, бамперы машины будут окрашены порошковой эмалью, в салоне будут сиденья с клетчатой обивкой, а приборная панель будет окрашена цветом Oxford White.

Версия Bronco Sport Heritage Limited Edition получит внедорожные шины размерностью 29 дюймов, металлические значки на передних дверях и кожаную отделку салона.

Компания сообщила, что заказы на машины будут открыты для всех с 2023 года.

8 августа электромобили марки Ford заняли на американском рынке второе место после Tesla. В лидерах электропикапы Ford F-150 Lightning, легковые машины Ford Mustang Mach-E и коммерческие фургоны Ford E-Transit.