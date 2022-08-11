Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Татарстане

Тело мужчины обнаружили после пожара в частном доме с нежилой постройкой в Татарстане. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Пожар произошел в ночь на 11 августа в деревне Нолинка Альметьевского района. На улице Лесной загорелся частный дом вместе с недостроенной нежилой постройкой. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 142 кв. м, в жилом здании обрушилась часть кровли.

Собственница дома сообщила, что внутри нежилой постройки может находиться ее 37-летний сын. Тело мужчины обнаружили под обрушенной стеной и кровлей, пишет ИА «Татар-информ».

Огонь угрожал ближайшему участку, соседнее здание находилось всего в 4 м от пожара. Перехода огня удалось избежать.

Днем ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели 34-летней женщины и ее пятилетней дочери при пожаре. Следователи полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.