Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Мир
Арестович рассказал о просьбах европейцев «добить Россию»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Экономика
Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Татарстане

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело мужчины обнаружили после пожара в частном доме с нежилой постройкой в Татарстане. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Пожар произошел в ночь на 11 августа в деревне Нолинка Альметьевского района. На улице Лесной загорелся частный дом вместе с недостроенной нежилой постройкой. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 142 кв. м, в жилом здании обрушилась часть кровли.

Собственница дома сообщила, что внутри нежилой постройки может находиться ее 37-летний сын. Тело мужчины обнаружили под обрушенной стеной и кровлей, пишет ИА «Татар-информ».

Огонь угрожал ближайшему участку, соседнее здание находилось всего в 4 м от пожара. Перехода огня удалось избежать.

Днем ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели 34-летней женщины и ее пятилетней дочери при пожаре. Следователи полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022