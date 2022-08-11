Заседание совета директоров «АвтоВАЗа» прошло под председательством Мантурова

Под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова прошло заседание Совета директоров завода «АвтоВАЗа». Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба министерства.

Участники заседания обсудили результаты развития автомобильной промышленности и планы российского автогиганта в новых экономических и геополитических реалиях. На предприятии отметили, что «АвтоВАЗ» разработал специальные версии моделей Lada Granta, Niva Travel, Niva Legend , в первую очередь для того, чтобы загрузить мощности производственных площадок.

Это позволило в короткие сроки перезапустить производство и уйти от зависимости поставок прежних поставщиков импортных комплектующих.

По оценке Минпромторга, за I полугодие 2022 года объем автомобильного рынка России составил более 370 тыс. автомобилей. Доля автомобилей Lada за это время составила 20,8%, а в июле 2022 года — 31,8%.

На заседании было акцентировано внимание на том, что необходимо продолжить реализацию антикризисных мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на «АвтоВАЗе».

В настоящее время для покупателей автомобилей Lada, выпущенных после 1 июня 2022 года, за исключением Lada Largus, действует уникальная государственная программа льготного кредитования, позволяющая приобрести новый автомобиль с выгодой 20-25% в зависимости от региона.

Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года. Программа действует до 1 декабря 2022 года.

10 августа в Тольятти объявили, что возвращение на конвейер внедорожника Lada Niva Travel ожидается 18 августа 2022 года. Ранее на заводе сообщали о том, что решаются вопросы по поставкам подушек безопасности, на машине будет стоять блок ABS китайской компании Trinova.