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МИД: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять интересы Киева в России

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Швейцария утратила статус нейтрального государства, поэтому не может представлять интересы Киева на территории России. Об этом в четверг, 11 августа, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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При этом он подтвердил, что швейцарцы интересовались мнением российской стороны о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — отметил он в ходе брифинга.

Также Нечаев напомнил, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям и поддерживает режим в Киеве. Также, по его словам, Берн поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной.

Накануне, 10 августа, МИД Швейцарии выступил с заявлением о том, что Берн и Киев пришли к соглашению, согласно которому Швейцария будет представлять интересы Украины в России.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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