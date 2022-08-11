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Профилактические мероприятия усилят в Приамурье из-за птичьего гриппа

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Управление ветеринарии Амурской области усилит профилактические мероприятия в связи с вероятностью распространения птичьего гриппа. Опасный вирус обнаружен в Магаданской области.

По данным специалистов, ежегодный мониторинг проводится во время миграции перелетных птиц. Весной в ходе проверок случаи птичьего гриппа в Приамурье выявлены не были. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Владельцам сельскохозяйственных птиц рекомендовано принять меры предосторожности и ограничить возможный контакт поголовья с дикими птицами. Также следует обращать внимание на странное поведение пернатых или появление подозрительных симптомов. Птичий грипп проявляется резким снижением аппетита и яйценоскости, вялостью и жаждой. Больные птицы выглядят взъерошенными, незадолго до гибели у куриц может синеть гребень.

В Магаданской области порядка 2 тыс. птиц уничтожили в крестьянско-фермерском хозяйстве около села Гадля. Кроме того, свыше 600 птиц изъяли у фермеров в поселке Ола и селе Клепка.

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