В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров

В Венгрии вступает в силу объявленный правительством запрет на экспорт дров. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

В качестве причины такого решения министр указал энергетический кризис, добавив, что правительство контролирует экспорт дров, т.к. он имеет стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности государства.

«Запрещается вывозить дрова из страны. В связи с энергетическим кризисом, вызванным <спецоперацией РФ по защите Донбасса> и брюссельскими санкциями, правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров. Правительство контролирует экспорт дров за границу, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности, в случае необходимости может его ограничить или воспользоваться преимущественным правом покупки», — подчеркнул Надь, слова которого приводит сайт drnagyistvan.hu.

По словам министра, Евросоюз признал наличие нехватки газа и даже может ввести ограничения на использование газа в странах-членах союза.

В Венгрии также наблюдается напряженная ситуация, и стране, по мнению министра, необходимы чрезвычайные меры для обеспечения безопасного снабжения энергией венгерских семей.

Помимо того, что правительство покупает новые запасы газа и увеличивает добычу, часть чрезвычайных мер заключается в контроле, регулировании и, при необходимости, даже запрете на экспорт дров за границу, чтобы обеспечить поставки внутреннего топлива, добавил Надь.

6 августа сообщалось, что Польша и Венгрия отказались поддержать план ЕС по снижению потребления газа.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что Венгрия стала единственной страной, выступившей против решения ЕС о сокращении потребления газа. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что решение ЕС противоречит интересам страны.

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.