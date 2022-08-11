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МИД пообещал привлечь Киев к ответственности за применение противопехотных мин

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Фото: РИА Новости
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Россия будет добиваться привлечения к ответственности фигурантов киевского режима, стоящих за применением противопехотных мин в Донбассе. Об этом в четверг, 11 августа, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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«Намерены и далее фокусировать внимание международного сообщества на незаконном и антигуманном использовании вооруженными силами Украины любых противопехотных мин. Будем добиваться привлечения к ответственности фигурантов киевского режима, стоящих за этими преступными действиями против мирных граждан», — сказал он.

Нечаев напомнил, что Россия регулярно ставит этот вопрос на международных площадках, «в том числе в ООН и в рамках конвенции о негуманном оружии, а также в контактах с генсекретарем и секретариатом ООН».

Ранее в этот же день в Донецке ребенок получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками мину ПФМ-1 «Лепесток».

Мины «Лепесток», как и другие противопехотные мины, нельзя применять в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Соответствующее положение закреплено в конвенции ООН о запрете этого вида оружия. Фотоматериалы применения противопехотных мин ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. При этом отмечалось, что в рамках спецоперации удары ведутся только по военной инфраструктуре. В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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