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Стоянку эпохи неолита обнаружили археологи в Псковской области

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Фото: vk.com/Археология Пскова и Псковской области.
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Представители Псковской областной археологической экспертизы открыли новую стоянку эпохи неолита. Культурный слой обнаружен на левом берегу реки Ловать у деревни Голдобино.

Изучение территории проводилось в рамках историко-культурной экспертизы земельного участка перед строительством газопровода, который пройдет по территории Великолукского и Невельского районов. Под пахотным слоем специалисты нашли многочисленные остатки жизнедеятельности древних kюдей. Стоянка датируется первой половиной–серединой третьего тысячелетия до нашей эры, пишет Псковская лента новостей.

Археологи обнаружили осколки богато орнаментированных лепных сосудов и кремневые отщепы. Специалисты готовят документы, чтобы поставить памятник на государственную охрану. Кроме того, планируется изменение проекта газопровода. Он пойдет по новой трассе, что позволит сохранить археологический объект.

Историки отмечают, что в период позднего каменного века на юге Псковской области сменяли друг друга несколько археологических культур — усвятская, северобелорусская, жижицкая. Свайные поселения были выявлены при раскопках в Невельском и Усвятском районах.

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