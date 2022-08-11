Парламент Новой Зеландии получил петицию с требованием разорвать дипотношения с РФ

Парламент Новой Зеландии рассмотрит петицию, авторы которой требуют разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать из страны посла РФ в Веллингтоне. Об этом 11 августа сообщает Radio New Zealand со ссылкой на депутата от правящей лейбористской партии страны Гурава Шармы.

«Мы все очень сочувствуем украинцам из-за того, что происходит в их стране, и рассмотрение этой петиции — один из способов добиться того, чтобы наш голос был услышан в парламенте», — рассказал депутат, отметив, что вопрос разрыва дипотношений с РФ является для Новой Зеландии гуманитарным.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство по-прежнему считает лучшими инструментами давления на РФ санкции и замораживание активов.

«Высылка дипломатов неизбежно приведет к высылке наших людей из России. А это значит, что мы потеряем возможность оценивать то, что происходит в этой стране, и не сможем оказывать консульскую поддержку нашим гражданам», — сообщила политик.

По данным радиостанции, после регистрации петиции она будет рассмотрена профильным комитетом парламента. Отмечается, что принятие решения по ней может затянутся.

Ранее, 11 мая, Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 650 российских граждан, включая президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

В рамках санкционных мер Новая Зеландия также объявила в марте о готовности заморозить активы представителей российских властей. Помимо этого, Веллингтон ввел персональные санкции в отношении порядка 100 россиян.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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