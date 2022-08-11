Военный историк назвал единственный способ сдерживания ядерной угрозы НАТО

Единственный способ сдержать ядерную угрозу со стороны НАТО — это зеркальные средства, такое же ядерное сдерживание, считает военный историк Никита Буранов. Об этом он заявил в четверг, 11 августа, в беседе с «Известиями».

По мнению специалиста, со времен холодной войны ситуация не сильно изменилась — вопрос теперь заключается в том, насколько близко инфраструктура НАТО придвинулась к границам России и возможно ли обеспечить эффективную оборону. Так, для сдерживания угрозы со стороны НАТО возможно размещение на таких комплексах, как, например, «Искандер-М» тактических ядерных зарядов, которые будут «брать на себя» второстепенные мишени на территории Европы.



«То есть сдерживать такие вещи можно только зеркальными средствами или перспективными системами, направленными скорее не на оборону, а на наступление, чтобы противник знал, что цена его ядерной авантюры будет для него слишком высока», — подчеркнул Буранов.

10 августа Андрей Белоусов, который возглавлял российскую делегацию на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, заявил, что страны НАТО в будущем могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия. Основанием для такого утверждения является в том числе окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, что прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса. Кроме того, это заставляет взглянуть по-новому на статус неядерных членов блока, на территории которых размещено американское ядерное оружие.

8 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран. Он добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом, и американское ядерное оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными, но отрабатывают его применение.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил 6 августа о начале новой гонки вооружений в мире.

За день до этого замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия.

4 августа директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

МИД РФ 2 августа отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.