В Чехии ожидают поставок нефти по «Дружбе» 12 или 13 августа

Нефть по южной ветке трубопровода «Дружба» начнет поступать в Чехию 12 или 13 августа. Об этом сообщил в четверг, 11 августа, представитель руководства государственной компании Mero, являющейся владельцем и оператором чешского участка нефтепровода, в прямом эфире Чешского телевидения.

«Ожидаем, что нефть по «Дружбе» может начать поступать к нам завтра или послезавтра», — сказал представитель компании.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на пресс-службу нефтеперерабатывающего польского концерна Orlen Unipetrol, сообщил, что два его нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Чехии обеспечены нефтью.

«Оба нефтеперерабатывающих завода группы Orlen Unipetrol в Литвинове и Кралупи-над-Влтавоу обеспечили себя сырой нефтью для своей работы. В настоящее время производство находится на запланированном уровне и, таким образом, осуществляются непрерывные поставки топливных продуктов на чешский рынок», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в последние годы Orlen Group успешно диверсифицировала свои поставки черного золота и протестировала использование различных видов нефти на своих заводах. У компании база данных поставщиков из Европы и за ее пределами.

Накануне «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российского энергоресурса. Позже стало известно, что нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию. Однако официальный представитель компании Transpetrol, оператора словацкой части «Дружбы», Линда Вашковичова, заявляла, что поставки нефти по «Дружбе» в Чехию не восстановятся.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.