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Клишас призвал принять жесткие меры к Латвии после решения по РФ

Сенатор Клишас призвал принять жесткие меры к Латвии после решения сейма объявить Россию «спонсором терроризма»
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Москва должна принять самые жесткие экономические и политические ответные меры после решения парламента Латвии объявить Россию «спонсором терроризма». Об этом 11 августа заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«Должны быть приняты самые жесткие меры: и экономические, и политические. Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру», — написал он в Telegram-канале.

Депутат Госдумы Олег Морозов также призвал принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев. Он добавил, что политики Латвии отвечают за гибель гражданских в Донбассе, их надо преследовать в уголовном порядке за снос памятников советским солдатам на территории страны.

Утром в четверг сейм Латвии заявил о целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины и публичное пространство. Действия России признали терроризмом, а Россию — государством, поддерживающим терроризм. Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

9 августа депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложили запретить продление вида на жительство гражданам России и Белоруссии, а также ограничить выдачу постоянных видов на жительство. 5 августа в Twitter-аккаунте дипмиссии Латвии появилась информация, что страна приостановила выдачу виз российским гражданам.

До этого, 28 июля, газета Politico рассказала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Вашингтон может объявить Россию «спонсором терроризма».

21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения ухудшат двусторонние отношения стран.

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