Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Мир
Арестович рассказал о просьбах европейцев «добить Россию»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Экономика
Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

Подозреваемый в убийстве порноактрисы раскрыл детали расправы

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный за убийство порноактрисы в Санкт-Петербурге ее сожитель Дмитрий Чернышов показал правоохранителям, как совершил преступление. Кадры следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет РФ (СКР).

Обвиняемый показал место, где расправился с девушкой, и рассказал детали произошедшего.

Уроки жизни: как защититься от агрессора и не сесть в тюрьму
Президент предложил подумать над совершенствованием норм, касающихся пределов необходимой обороны

Об убийстве Анастасии Хамловской стало известно накануне. По информации «Известий», подруга убитой обратилась в полицию. По словам заявительницы, об инциденте ей рассказал Чернышов. Тело актрисы было обнаружено в ее квартире.

Сожителя задержали. Сотрудники правоохранительных органов на месте преступления обнаружили чемодан. Предположительно, молодой человек планировал расчленить тело девушки.

По данным управления СКР по Санкт-Петербургу, обвиняемый в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес знакомой не менее пяти ударов ножом в область шеи. В результате она скончалась на месте происшествия.

Сам Чернышов заявил, что признает вину, но частично — якобы девушка сошла с ума и обратилась к нему с просьбой об убийстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022