Подозреваемый в убийстве порноактрисы раскрыл детали расправы

Задержанный за убийство порноактрисы в Санкт-Петербурге ее сожитель Дмитрий Чернышов показал правоохранителям, как совершил преступление. Кадры следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет РФ (СКР).

Обвиняемый показал место, где расправился с девушкой, и рассказал детали произошедшего.

Об убийстве Анастасии Хамловской стало известно накануне. По информации «Известий», подруга убитой обратилась в полицию. По словам заявительницы, об инциденте ей рассказал Чернышов. Тело актрисы было обнаружено в ее квартире.

Сожителя задержали. Сотрудники правоохранительных органов на месте преступления обнаружили чемодан. Предположительно, молодой человек планировал расчленить тело девушки.

По данным управления СКР по Санкт-Петербургу, обвиняемый в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес знакомой не менее пяти ударов ножом в область шеи. В результате она скончалась на месте происшествия.

Сам Чернышов заявил, что признает вину, но частично — якобы девушка сошла с ума и обратилась к нему с просьбой об убийстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».