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Лондон поставит Киеву дополнительные реактивные системы залпового огня

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Фото: Сommons.wikimedia.org/Værnsfælles Forsvarskommando
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Великобритания поставит Украине больше реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

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«Этот последний транш военной поддержки, который позволит Вооруженным силам Украины обороняться», — приводит агентство слова Уоллеса.

Отмечается, что РСЗО могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

До этого, 6 июня, Уоллес так же рассказал об отправке на Украину реактивных систем залпового огня M270.

21 июля министр обороны Великобритании сообщил о пакете военной помощи Киеву, в который вошли дроны, контрбатарейные радары, больше 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 артиллерийских орудий L119, 50 тыс. артиллерийских боеприпасов и 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия.

Страны Запада отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие действия затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 5 июля отметил, что часть поставляемого украинской стороне оружия оказывается на черном рынке. Кроме того, 21 июля стало известно, что полицейская служба Европейского союза выявила случаи контрабанды оружия и военной продукции, ранее поставленных на Украину. Представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт выразил опасение, что оно может попасть в руки террористов.

О начале специальной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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