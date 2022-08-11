Лондон поставит Киеву дополнительные реактивные системы залпового огня

Великобритания поставит Украине больше реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

«Этот последний транш военной поддержки, который позволит Вооруженным силам Украины обороняться», — приводит агентство слова Уоллеса.

Отмечается, что РСЗО могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

До этого, 6 июня, Уоллес так же рассказал об отправке на Украину реактивных систем залпового огня M270.

21 июля министр обороны Великобритании сообщил о пакете военной помощи Киеву, в который вошли дроны, контрбатарейные радары, больше 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 артиллерийских орудий L119, 50 тыс. артиллерийских боеприпасов и 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия.

Страны Запада отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие действия затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 5 июля отметил, что часть поставляемого украинской стороне оружия оказывается на черном рынке. Кроме того, 21 июля стало известно, что полицейская служба Европейского союза выявила случаи контрабанды оружия и военной продукции, ранее поставленных на Украину. Представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт выразил опасение, что оно может попасть в руки террористов.

О начале специальной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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