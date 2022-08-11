МИД РФ опроверг данные об обсуждении отправки добровольцев КНДР на Украину

Россия не ведет переговоры с КНДР об отправке добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 11 августа, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Дипломат назвал фейками сообщения о якобы поступившем предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации.

«Данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в Донецкую и Луганскую народные республики не планируется», — сказал Нечаев на брифинге в Москве.

Он отметил, что для выполнения задач спецоперации возможностей российских Вооруженных сил и войск Народной милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно, пишет НСН.

Ранее в августе в СМИ появилась информация, что КНДР может отправить на помощь России до 100 тыс. своих добровольцев. Кроме того, отмечалось, что Китай также может поддержать спецоперацию РФ в ответ на недружественные действия Вашингтона в связи с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Северная Корея официально признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик 13 июля. После этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что рассматривается вопрос о привлечении строителей из Северной Кореи к восстановлению республики. Однако речи о привлечении военных специалистов или добровольцев из КНДР не шло.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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