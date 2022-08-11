Лукашенко призвал ответить на изъятие Литвой грузов «Беларуськалия»

Правительство Белоруссии должно принять меры в связи с изъятием Литвой грузов «Беларуськалия» в Клайпедском порту. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко 11 августа на совещании по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции.

«Мало того что эти санкции (в отношении транспортировки калия. — Ред.) незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», — приводятся его слова на сайте президента Белоруссии.

Премьер-министр страны Роман Головченко дополнил слова Лукашенко, заявив, что Литва «отжала» белорусскую собственность.



«Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено», — подчеркнул глава государства.

Ранее, 19 января, литовская госкомпания «Железные дороги Литвы» (ЛЖД) официально сообщила «Беларуськалию» о расторжении договора о транзите через Литву в Клайпедский морской порт белорусских удобрений. С 1 февраля компания прекратила предоставление своих услуг ОАО «Беларуськалий».

12 января стало известно, что правительство Литвы расторгло соглашение о железнодорожном транзите через страну калийных удобрений белорусского производства.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также «Белавиа».

Так, операции с «Беларуськалием» должны были прекратиться в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получила предоплату.