Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребитель F-4E ВВС Южной Кореи разбился над Желтым морем
Экономика
Два сухогруза с продовольствием вышли из портов Украины
Армия
«Ростех» завершил испытания модернизированного истребителя танков 2С25
Мир
Источники WP рассказали о попытке ФБР найти документы о ядерном оружии в доме Трампа
Общество
Москвичам пообещали «очень хорошую» погоду на предстоящих выходных
Общество
Генетическая мутация оказалась причиной ранних инсультов и инфарктов у россиян
Общество
Более 20 уголовных дел возбудил СК РФ после отказов тяжелобольным людям в лекарствах
Мир
Попавшим под запрет приближаться к убийце Флойда офицерам выплатят $1,5 млн
Мир
Пентагон выделил $168 млн на защиту от киберугроз
Мир
Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти
Мир
Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС
Мир
В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках

Рублевый метроном

Финансист Василий Карпунин — в какую сторону качнется маятник курса нацвалюты из-за влияния цен на нефть
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оценивая ситуацию на валютном рынке, можно сделать вывод, что негативная реакция курса рубля на потенциальное снижение цен на нефть может быть необычайно сильной. И для многих это вновь окажется таким же сюрпризом, как рекордная за всю историю волна укрепления национальной валюты с марта по июнь 2022 года.

Сейчас динамику курса можно сравнить с качающимся маятником метронома — он сваливается либо в одну сторону, либо в другую, а в состоянии баланса находится лишь непродолжительное время на пути от одной крайности к другой. Причем темп этого рублевого метронома установлен на минимальной частоте ударов в минуту, а значит амплитуда его колебаний — максимальная. В начале года курс USD улетал к 120 рублям, но затем опускался до неожиданных для всех 50. Такой волатильности на валютном рынке еще не было.

Почему так?

Рубль сегодня — это производная от платежного баланса. Если выручка от экспорта и входящих потоков валюты сильно превышает объем спроса на импорт, то возникает ситуация чрезмерного переукрепления, и наоборот. Помимо экспорта и импорта другие факторы, например, спрос населения на валюту или оттоки нерезидентов, сейчас не оказывают столь значительного влияния на курс, как раньше. С отменой бюджетного правила рубль потерял эластичность по отношению к изменению баланса потоков валюты от экспорта и импорта. При этом ликвидность торгов упала, что дополнительно усиливает влияние на курс недостатка покупателей или продавцов.

Сейчас мы находимся на рубеже перехода от цикла укрепления рубля к циклу ослабления. Объем избыточного навеса предложения валюты уже сократился, что временно стабилизировало курс. Но сейчас складывается комплекс факторов, которые одновременно могут начать играть против рубля: снижение цен на нефть, а в будущем и риск некоторого падения экспорта из РФ; сокращение экспортных поставок газа; постепенное восстановление импорта (статистика таможни Китая уже на это указывает); контрцикличная денежно-кредитная политика, когда у нас процентные ставки снижаются, а в большинстве стран мира растут; ожидания внедрения нового бюджетного правила.

Особенно сильно ситуация для рубля может ухудшиться к декабрю–февралю, когда начнут действовать ограничения ЕС на поставки российской нефти. Спред между Brent и Urals в эти месяцы, скорее всего, временно вновь увеличится, а поставки в абсолютном выражении — сократятся.

Влияние снижения цен на сырье проявляется не сразу. Экспортная выручка, являющаяся основным источником предложения валюты на Мосбирже, снижается вслед за падением сырьевых цен не одномоментно, а через некоторое время. Кроме того, по мере ослабления рубля еще некоторое время может быть навес продавцов валюты, которые купили ее задорого, а теперь на фоне тренда по девалютизации поспешат из нее уйти. Но этот поток очевидно конечен.

Вывод: если вдруг цены на нефть при прочих равных опустятся к $70–80, то ослабление курса рубля может оказаться гораздо более сильным, чем многие ожидают. В конце 2021 года при таких ценах курс USD/RUB находился около 70–75. Но в этот раз это могут быть уровни 85+, особенно ближе к началу 2023 года.

Автор — начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022