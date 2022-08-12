Рублевый метроном

Оценивая ситуацию на валютном рынке, можно сделать вывод, что негативная реакция курса рубля на потенциальное снижение цен на нефть может быть необычайно сильной. И для многих это вновь окажется таким же сюрпризом, как рекордная за всю историю волна укрепления национальной валюты с марта по июнь 2022 года.

Сейчас динамику курса можно сравнить с качающимся маятником метронома — он сваливается либо в одну сторону, либо в другую, а в состоянии баланса находится лишь непродолжительное время на пути от одной крайности к другой. Причем темп этого рублевого метронома установлен на минимальной частоте ударов в минуту, а значит амплитуда его колебаний — максимальная. В начале года курс USD улетал к 120 рублям, но затем опускался до неожиданных для всех 50. Такой волатильности на валютном рынке еще не было.

Почему так?

Рубль сегодня — это производная от платежного баланса. Если выручка от экспорта и входящих потоков валюты сильно превышает объем спроса на импорт, то возникает ситуация чрезмерного переукрепления, и наоборот. Помимо экспорта и импорта другие факторы, например, спрос населения на валюту или оттоки нерезидентов, сейчас не оказывают столь значительного влияния на курс, как раньше. С отменой бюджетного правила рубль потерял эластичность по отношению к изменению баланса потоков валюты от экспорта и импорта. При этом ликвидность торгов упала, что дополнительно усиливает влияние на курс недостатка покупателей или продавцов.

Сейчас мы находимся на рубеже перехода от цикла укрепления рубля к циклу ослабления. Объем избыточного навеса предложения валюты уже сократился, что временно стабилизировало курс. Но сейчас складывается комплекс факторов, которые одновременно могут начать играть против рубля: снижение цен на нефть, а в будущем и риск некоторого падения экспорта из РФ; сокращение экспортных поставок газа; постепенное восстановление импорта (статистика таможни Китая уже на это указывает); контрцикличная денежно-кредитная политика, когда у нас процентные ставки снижаются, а в большинстве стран мира растут; ожидания внедрения нового бюджетного правила.

Особенно сильно ситуация для рубля может ухудшиться к декабрю–февралю, когда начнут действовать ограничения ЕС на поставки российской нефти. Спред между Brent и Urals в эти месяцы, скорее всего, временно вновь увеличится, а поставки в абсолютном выражении — сократятся.

Влияние снижения цен на сырье проявляется не сразу. Экспортная выручка, являющаяся основным источником предложения валюты на Мосбирже, снижается вслед за падением сырьевых цен не одномоментно, а через некоторое время. Кроме того, по мере ослабления рубля еще некоторое время может быть навес продавцов валюты, которые купили ее задорого, а теперь на фоне тренда по девалютизации поспешат из нее уйти. Но этот поток очевидно конечен.

Вывод: если вдруг цены на нефть при прочих равных опустятся к $70–80, то ослабление курса рубля может оказаться гораздо более сильным, чем многие ожидают. В конце 2021 года при таких ценах курс USD/RUB находился около 70–75. Но в этот раз это могут быть уровни 85+, особенно ближе к началу 2023 года.

Автор — начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»

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