Военный историк назвал реалистичным прогноз Белоусова по ядерному оружию НАТО

НАТО не собирается отступать от политики, которую вели США во времена холодной войны, применив ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки, нельзя исключать, что вооружения будут направлены и против России. Такое мнение в четверг, 11 августа, в беседе с «Известиями» выразил военный историк Никита Буранов.

Таким образом он прокомментировал слова Андрея Белоусова, который возглавлял российскую делегацию на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. По его словам, страны НАТО в будущем могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия. Основанием для такого утверждения является в том числе окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, что прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса. Кроме того, это заставляет взглянуть по-новому на статус неядерных членов блока, на территории которых размещено американское ядерное оружие.

Прежде всего, Буранов заметил, что ведущую скрипку в блоке НАТО играет США — то есть страна, «которая не берет на себя ответственности и не извиняется за единственные в нашей истории атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки».

«Рекомендую почитать воспоминания, прижизненное интервью генерала авиации США Кёртиса Лемея — одного из идеологов этих бомбардировок, который отвечал за это и который не раскаивался всю свою жизнь в том, что два мирных японских города были уничтожены для того чтобы устрашить СССР. Больше того, от этой политики современный блок НАТО под руководством США отходить не собирается», — подчеркнул историк.

Буранов отметил, что неядерные страны НАТО, в частности Германия, с середины-конца 1950 годов содержат на своей территории ядерные вооружения, а значит, в перспективе в любой из стран альянса могут быть размещены как тактические, так и стратегические ядерные наступательные вооружения, которые будут направлены против России.



«Белоусов озвучил факты, которые лежат на поверхности, но лишний раз об этом говорить необходимо, чтобы никто не питал иллюзий относительно военно-политического и военно-стратегического планирования относительно нашего предполагаемого противника», — добавил специалист.

8 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран. Он добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом, и американское ядерное оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными, но отрабатывают его применение.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил 6 августа о начале новой гонки вооружений в мире.

Накануне замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее, 4 августа, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

МИД РФ 2 августа отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.