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Гассиев рассказал о восстановлении после травмы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер-профессионал Мурат Гассиев рассказал 10 августа о том, как он восстанавливался после перелома руки.

«Во время спарринга в лоб попал и сломал руку. Потом было долгое восстановление. Кто спортом занимается, тот понимает, что травмы неизбежны. Без них просто невозможно, потому что наш организм переносит колоссальные нагрузки. Мышцы надрываются, рвутся, связки болят, суставы, кости ломаются», — пояснил боксер в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

Гассиев считает, что все трудности необходимо преодолевать, а иногда закрывать глаза на боль и идти к своей цели. Без этого, по его словам, не будет успеха.

Также спортсмен Боксер ометил, что на паузы, которые бывают в карьере любого боксера, он старается не реагировать, планомерно выполняя дальше свою работу.

«Делаю свою работу, постоянно тренируюсь, поддерживаю себя в форме. Рабочий процесс, рабочий момент. Меня это точно не останавливает», — подчеркнул он.

26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса. Главный поединок вечера — бой Гассиева и Уэлча.

Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец». Там состоится турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах, RCC MMA, под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком вечера станет встреча россиянина Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.

10 августа появились кадры тренировки Гассиева в Сербии.

Гассиев — бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе. После поражения от Александра Усика в финале Суперсерии-2018 он перешел в супертяжелый вес. С тех пор провел лишь два поединка.

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