СМИ назвали Германию слабым звеном Евросоюза

Экономика ФРГ переживает ряд сильнейших внешних шоков, которые могут привести ее к рецессии. Берлин уже из локомотива Евросоюза становится слабым звеном объединения. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 августа на сайте газеты Financial Times.

В материале отмечается, что экономика Германии «заикается», в десятках сфер отмечаются сбои и негативная динамика как минимум в двух прошедших кварталах.

На фоне роста показателей внутреннего валового продукта в Италии, Испании и Франции благодаря восстановлению туризма экономика Германии во втором квартале текущего года стагнировала.

Как рассказал журналистам президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст, проблемы наблюдаются «во всех спектрах экономики». Они зависит от поставок сырья и энергоресурсов. При этом перспективы серьезно омрачаются неопределенностью с ограничениями в Китае, объявленными из-за COVID-19, возможной рецессией в США, а также сокращением поставок энергоносителей из России.

Внутри страны снижается спрос на товары и услуги среди населения. Это вызвано повышением счетов на оплату тепла и электричества.

Предприятия ФРГ в ближайшие месяцы не ожидают улучшения ситуации. Источники издания в правительстве Германии также допускают длительную рецессию, заключается в статье.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. Он подчеркнул, что ни одна европейская страна не должна переживать газовый кризис в одиночку, но «здесь важна экономия».

7 августа читатели немецкой газеты Die Welt возмутились заявлением Мюллера о том, что сократить уровень энергопотребления необходимо не менее чем на 20%. Комментаторы осудили правительство за их ошибки, отметив, что расплачиваться приходится гражданам.

В соответствии с принятым Советом ЕС решением с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года государства-члены должны в добровольном порядке сократить потребление газа на 15%. Цель снижения спроса на газ — подготовиться к снижению поставок газа из России.

30 июля агентство Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться.

До этого, в апреле, президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены, отмечал он.