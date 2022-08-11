Мирошник заявил о курсе Киева на организацию техногенных катастроф

Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных ВС РФ территориях. Об этом в четверг, 11 августа, заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф. Тому подтверждения — вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака, и регулярные попытки последних дней нанесения ударов по объектам Запорожской АЭС с явным намерением организовать радиоактивную утечку», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Обстрелы жилых кварталов, по его словам, являются еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева.

Вечером 10 августа штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. После этого МЧС ДНР уведомило об аварии на аммиакопроводе, за которой последовало возгорание пластиковой тары и поддонов.

В момент удара на заводе находились 32 человека. По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб и еще два пострадали.

Ранее в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. В этот же день он сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена атомная электростанция. По его словам, украинские подразделения активизировали удары по городу и станции накануне заседания Совета Безопасности ООН по обстрелам ЗАЭС со стороны Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прежде говорила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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