Низовой лесной пожар ликвидировали в Омской области

В Тюкалинском районе Омской области потушили низовой лесной пожар, образовавшийся 10 августа. Об этом сообщает главное управление лесного хозяйства региона.

В тушении были задействованы 10 человек и четыре единицы техники. По словам директора Тюкалинского лесхоза Александра Цыпича, у него сложилось ощущение, что лес кто-то поджигает специально.

«Огонь идет с кювета и появлялся вдоль этой трассы то там, то там неоднократно с субботы, но первые возгорания нам удавалось ликвидировать быстро, и до леса огонь не допускали. Думали, и вчера сможем так же быстро потушить его», — цитирует главу лесхоза ИА «ОМСКРЕГИОН».

По его словам, тушение осложнялось плохой видимостью из-за сильного дыма и ветра.

В минлесхозе отметили, что пожар был низовой. Березы не пострадали.

На данный момент в Омской области прогнозируется третий класс пожарной опасности, а в Исилькульском, Крутинском, Москаленском, Называевском, Полтавском и Тарском районах — четвертый класс.