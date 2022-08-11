Дело возбудили по факту гибели омича при заготовке сена

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели разнорабочего, которого затянуло под пресс для заготовки сена. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Трагедия произошла вечером 6 августа на территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в Саргатском районе. Следствие полагает, что 30-летний разнорабочий в ходе уборки сена недалеко от деревни Карманово попал в автоматический пресс-подборщик. Мужчина получил различные травмы и погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Сейчас следователя допрашивают очевидцев. Как уточняет ИА «Город55», главу КФХ проверяют на предмет безопасности проведения работ.

Все обстоятельства устанавливаются.

5 августа сообщалось, что в Оренбургской области директор стройфирмы ожидает суда за гибель рабочего при ремонте школы. Во время передвижения по кровле мужчина упал с высоты на асфальт.