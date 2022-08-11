Ребенок выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске

Мальчик выпал их автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, пострадавший госпитализирован вместе с мамой. Об этом 11 августа говорится в сообщении на сайте МВД округа.

Инцидент произошел 10 августа, когда водитель автомобиля «УАЗ» перевозил жителей села Селиярова в город для медицинского профилактического осмотра.

«На улице Тихая водитель притормозил, несовершеннолетний пассажир поддался вперед, взялся за ручку двери, в результате чего дверь открылась, и мальчик девяти лет выпал из салона транспортного средства», — уточнили в полиции.

Ребенок госпитализирован с травмами в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Югры обратила внимание родителей на необходимость разъяснения детям правил безопасного поведения на дороге.

В августе 2021 года крупная авария с участием машины скорой помощи произошла в Москве. Машина скорой помощи проследовала через перекресток на красный сигнал светофора, столкнулась с мотоциклом Harley-Davidson. После этого скорая вылетела на встречную полосу, где задела еще четыре автомобиля.

Серьезные травмы получила фельдшер автомобиля медпомощи. Также пострадали мотоциклист и водитель скорой.