Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Экономика
В Венгрии подтвердили возобновление прокачки нефти по «Дружбе»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Армия
Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации РФ
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Германии предсказали проблемы из-за пересохшего Рейна

Ребенок выпал на ходу из автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске

0
Фото: МВД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мальчик выпал их автомобиля скорой помощи в Ханты-Мансийске, пострадавший госпитализирован вместе с мамой. Об этом 11 августа говорится в сообщении на сайте МВД округа.

Инцидент произошел 10 августа, когда водитель автомобиля «УАЗ» перевозил жителей села Селиярова в город для медицинского профилактического осмотра.

«На улице Тихая водитель притормозил, несовершеннолетний пассажир поддался вперед, взялся за ручку двери, в результате чего дверь открылась, и мальчик девяти лет выпал из салона транспортного средства», — уточнили в полиции.

Ребенок госпитализирован с травмами в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Югры обратила внимание родителей на необходимость разъяснения детям правил безопасного поведения на дороге.

В августе 2021 года крупная авария с участием машины скорой помощи произошла в Москве. Машина скорой помощи проследовала через перекресток на красный сигнал светофора, столкнулась с мотоциклом Harley-Davidson. После этого скорая вылетела на встречную полосу, где задела еще четыре автомобиля.

Серьезные травмы получила фельдшер автомобиля медпомощи. Также пострадали мотоциклист и водитель скорой.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022