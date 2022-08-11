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Более 400 га леса высадят на территории Оренбуржья до конца 2022 года

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На территории Оренбургской области в рамках работы по лесовосстановлению до конца года высадят более 400 га леса. Об этом региональное правительство сообщает в своем Telegram-канале.

В октябре новые леса появятся в Оренбургском, Адамовском, Сакмарском, Домбаровском, Первомайском, Кваркенском, Орском и Шарлыкском лесничествах. Высадка деревьев включена в проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Общая площадь новых насаждений составит 266 га, пишет 56orb.ru.

Дополнительные 140 га лесов создадут на территории Первомайского района. Работы пройдут в рамках компенсационного лесовосстановления.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», весной этого года в Оренбуржье уже высадили 494 га леса. Осенью в различных лесничествах появятся более 2 млн однолетних и двухлетних деревьев хвойных и лиственных пород.

Всего в 2022 году на территории региона высадят 900 га леса.

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