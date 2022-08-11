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Первый российский оператор связи заработал в Харьковской области

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Фото: Global Look press/Karl-Josef Hildenbrand
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Первый российский оператор связи начал работу на освобожденной территории Харьковской области. Об этом 11 августа сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) области.

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«В освобожденной Харьковской области начал работу российский оператор мобильной связи «МирТелеком». На данный момент офисы продаж стартовых пакетов открыты в Волчанске, Купянске, Купянск-Узловой и в поселке городского типа Ковшаровка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В администрации добавили, что в будущем к сети будут подключены населенные пункты Двуречная, Изюм, Боровая, Великий Бурлук, Казачья Лопань.

«В ближайших планах компании — охватить связью все населенные пункты областей, где мы присутствуем: восстановить, развить и модернизировать сети связи «Миртелеком». Кроме этого, важной задачей для нас является восстановление и системы беспроводного широкополосного доступа в интернет, организация предоставления услуги IPTV, поддержание фиксированной телефонной сети и ее перевод в цифровой формат», — сообщил директор Харьковского филиала «Миртелеком» Андрей Макаров.

31 июля российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции. Более трети всех поставок занимает мука — это самый востребованный продукт у населения.

До этого, 24 июля в Минобороны РФ сообщили, что в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области при поддержке служащих Западного военного округа (ЗВО) начали работать центральные рынки.

В тот же день глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что около 90 школ в освобожденных населенных пунктах региона подтвердили техническую возможность принять учеников к новом учебного году.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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