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ПВО отразила атаку украинских ракет и беспилотников на Энергодар и ЗАЭС

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Средства противоздушной обороны России (ПВО) отразили несколько атак украинских подразделений на город Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

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«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА», — написал Рогов в Telegram-канале.

10 августа заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россей был сделан запрос на проведение заседания Совбеза ООН на вторую половину дня 11 августа из-за непрекращающихся обстрелов атомной станции.

В тот же день глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в случае, если инфраструктура ЗАЭС при обстрелах со стороны Украины будет повреждена, это может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Кроме того, Волга рассказал, что на случай чрезвычайного происшествия на электростанции существуют планы по эвакуации мирного населения Энергодара.

Ранее, в ночь на 7 августа, украинские боевики снова обстреляли ЗАЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также были атакованы жилые районы Энергодара.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

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