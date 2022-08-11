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Десятки новых автобусов поступят в Оренбург к середине ноября

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В Оренбург к середине ноября должны поступить 66 новых автобусов «ЛиАЗ» повышенной комфортности. Об этом замглавы города Алексей Кудинов рассказал в прямом эфире программы «Телевышка».

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«Контракт на поставку для Оренбурга новых 66 автобусов на сумму почти в 990 млн рублей в настоящее время подписан. Поставку будет осуществлять нижегородское АО «ГК «Современные транспортные технологии» в течение трех последующих месяцев», — цитирует Кудинова ИА «Урал56.Ру».

Изначально контракт предусматривал поставку 59 ед. транспорта. Однако в ходе торгов поставщик снизил цену на 100 млн рублей, что позволило приобрести еще семь автобусов.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», транспорт должен поступить к середине ноября. Каждый автобус будет оснащен системой кондиционирования и обогрева.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. Первая поставка по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет в следующем году, вторая ожидается в 2024-м.

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