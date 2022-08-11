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В Санкт-Петербурге смартфоны подешевели почти на 30%

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В Санкт-Петербурге смартфоны подешевели почти на 30%. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает «Деловой Петербург».

Как отмечается в материале, стоимость некоторых смартфонов вернулась к показателям начала февраля 2022 года. Больше всех подешевели Xiaomi Poco X3 и Samsung Galaxy A52. Также цены упали на IPhone 12, а также на IPhone 11 Pro.

Как заявили ритейлеры, если сравнивать стоимость смартфонов в августе с мартом-апрелем, то цены на многие товары упали на 20–50%, пишет 78.ru.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на стоимость смартфонов влияют курс рубля, изменения в логистике и закупочной стоимости гаджетов, а также доступность товара на складах. Он отметил, что к осени ситуация может измениться, если рубль ослабнет к доллару.

«Как только это произойдет, цены вырастут на 10–15%», — считает эксперт.

20 апреля эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что удаленные данные с телефона могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования гаджета. Поэтому он считает, что не стоит продавать старые смартфоны для сохранения безопасности личных данных.

Чебышев отметил, что не рекомендуется по этой же причине продавать и старые ноутбуки, а также жесткие диски, на которых хранилась ценная информация.

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