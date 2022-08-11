Суд в Крыму приговорил к семи годам колонии сбившего двух детей водителя

Симферопольский районный суд приговорил к семи годам колонии 38-летнего местного жителя, который, будучи нетрезвым, сбил двух детей в Краснолесье. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Мужчина, управляя автомобилем Acura MDX в состоянии алкогольного опьянения, вечером 12 декабря прошлого года двигался по одной из улиц села Краснолесье Симферопольского района. Подсудимый не справился с управлением и совершил наезд на двух подростков, которые двигались по обочине дороги», — говорится в сообщении.

В результате аварии девочка 2007 года рождения скончалась. Ее сверстника госпитализировали с многочисленными травмами.

Мужчину удалось задержать. Он заявил, что выпил 50 г водки перед тем, как сесть за руль.

«Передо мной резко остановилась машина… Мне пришлось ее объезжать, дабы не допустить столкновения. Здесь переходили дети. Я на этом перекрестке ударил детей», — рассказал он полицейским.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на три года.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что 15-летний подросток, который находился в нетрезвом состоянии за рулем мопеда, сбил инспектора ДПС в Севастополе. Правоохранитель получил закрытый перелом голени. Его госпитализировали. Подростка задержали через квартал на той же улице. По факту инцидента проводится проверка.