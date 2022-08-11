Реклама
Прямой эфир
Политика
Власти Крыма предупредили Киев о крахе из-за идеи отторжения полуострова от РФ
Экономика
Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии
Экономика
Bloomberg назвало Россию победителем на энергетических рынках
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Армия
Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации РФ
Мир
Одно судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск
Экономика
Молдавия договорилась об аудите долга перед «Газпромом» с двумя компаниями
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Германии предсказали проблемы из-за пересохшего Рейна

Суд в Крыму приговорил к семи годам колонии сбившего двух детей водителя

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Симферопольский районный суд приговорил к семи годам колонии 38-летнего местного жителя, который, будучи нетрезвым, сбил двух детей в Краснолесье. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Мужчина, управляя автомобилем Acura MDX в состоянии алкогольного опьянения, вечером 12 декабря прошлого года двигался по одной из улиц села Краснолесье Симферопольского района. Подсудимый не справился с управлением и совершил наезд на двух подростков, которые двигались по обочине дороги», — говорится в сообщении.

В результате аварии девочка 2007 года рождения скончалась. Ее сверстника госпитализировали с многочисленными травмами.

Мужчину удалось задержать. Он заявил, что выпил 50 г водки перед тем, как сесть за руль.

«Передо мной резко остановилась машина… Мне пришлось ее объезжать, дабы не допустить столкновения. Здесь переходили дети. Я на этом перекрестке ударил детей», — рассказал он полицейским.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на три года.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что 15-летний подросток, который находился в нетрезвом состоянии за рулем мопеда, сбил инспектора ДПС в Севастополе. Правоохранитель получил закрытый перелом голени. Его госпитализировали. Подростка задержали через квартал на той же улице. По факту инцидента проводится проверка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022