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Под обстрел ВСУ в Запорожье попали детсад и общежитие

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Фото: ТАСС/ Егор Алеев
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Под обстрел украинских боевиков попали территория детского сада, многоэтажный дом и общежитие в районном центре Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом 11 августа сообщила в своем Telegram-канале военно-гражданская администрация (ВГА).

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Как уточняется, обстрел произошел ночью и стал настоящим террором мирного населения.

«В результате преступных действий киевского режима повреждения получили пять многоквартирных жилых домов, общежитие ВАТ АПК «Солоха» и гаражный кооператив с находящимися в нем автомобилями. Кроме того, артиллерийскими снарядами повреждена территория детского сада», — отметили в ВГА.

Ранее в четверг член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов предупредил, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. В этот же день он рассказал об отражении российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) всех ночных попыток атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Как отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, обстрелы Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны.

8 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС.

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