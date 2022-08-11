В ЛНР задержали изготовителя взрывных устройств

Сотрудники российских спецслужб в ЛНР задержали пособника украинских войск, который ранее служил в ВСУ и изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ). Об этом в четверг, 11 августа, заявили в пресс-службе Росгвардии.

В сообщении уточняется, что мужчина 1963 года рождения был задержан росгвардецами совместно с сотрудниками ФСБ в одном из населенных пунктов ЛНР.

В пресс-службе добавили, что до начала спецоперации России на Украине задержанный активно содействовал военнослужащим ВСУ и нацбатальонов, изготавливал СВУ, устанавливал датчики слежения (трекеры). Кроме того, он снимал на видео результаты обстрела местных жителей.

Отмечается, что по адресу, где проживал мужчина, силовики обнаружили схрон, в котором находились оружие, боеприпасы, элементы для сбора взрывных устройств, а также несколько комплектов военной формы НАТО, бундесвера и Вооруженных сил Великобритании.

3 августа сообщалось, что Росгвардия уничтожила группу украинских диверсантов в ЛНР.

Днем ранее стало известно, что росгвардейцы в ЛНР ликвидировали позиции 13 операторов беспилотников ВСУ.

До этого, 29 июля, спецназовцы задержали подозреваемого в содействии ВСУ и обнаружили схроны с боеприпасами в ЛНР. Саперы ведомства ликвидировали более 70 противотанковых и противопехотных мин.

Россия продолжает спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении последовало на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Тогда в связи с серьезным ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик попросили помощи у Москвы.

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