ЦОДД изменил схему движения на 114 улицах Москвы в июле

В Москве координаторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в июле изменили схему движения на 114 улицах. Об этом сообщается 11 августа на официальном сайте мэра столицы.

«Ежемесячно ЦОДД усиливает безопасность пешеходов с помощью новых зебр, островков, светофоров рядом с детскими учреждениями и прогулочными зонами. Там, где бывают заторы, вводят дополнительные полосы и наносят вафельную разметку, а на узких улицах — одностороннее движение», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце было организовано 334 парковки, 20 островков безопасности, 20 пешеходных переходов, 10 светофоров, 10 дополнительных полос для движения транспорта, уточнило агентство городских новостей «Москва».

Например, после того, как в Западном округе ввели одностороннее движение на Гжатской и Гродненской улицах, парковка увеличилась на 116 мест.

Накануне пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила, что средняя загруженность на дорогах города к концу августа может составить восемь баллов. Заторы ожидаются в связи с окончанием дачного сезона и периода отпусков, а также из-за возвращения в город учащихся. Так, предполагается, что движение будет осложнено на Третьем транспортном кольце, МКАД, Ленинском проспекте, Варшавском, Ярославском шоссе.