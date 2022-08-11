В Москве утвердили предмет охраны Мемориального музея Скрябина

В Москве утвердили предмет охраны Мемориального музея композитора Александра Скрябина. В документе перечислены все архитектурные элементы здания и детали оформления, описаны планировка и интерьер дома, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, «для города важно сохранить исторический облик и интерьер дома, где жил и работал знаменитый композитор». «Предмет охраны предполагает, что реставрировать здание можно только с учетом этого документа», — отметила она.

Специалисты Мосгорнаследия отразили в предмете охраны особенности планировки дома, расположение капитальных стен, перегородок и перекрытий, описали фасады и лестницу. Эксперты также уделили внимание убранству комнат — обоям, дубовому паркету и мраморным подоконникам. В документ включили и мемориальную доску, которая была установлена на фасаде здания в 1916 году.

Мемориальный музей Скрябина расположен в Большом Николопесковском переулке. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Одноэтажный дом с подвалом и антресолью был построен в 1820-х годах. В начале XX века его расширили и надстроили второй этаж по заказу домовладелицы Елены Грушки. Автором проекта стал архитектор Сергей Воскресенский.

Последним владельцем дома был декан историко-филологического факультета Московского университета Аполлон Грушка, который жил там до 1920 года. К профессору приходили в гости Николай Бердяев, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Осип Мандельштам и Борис Пастернак.

В 1912 году несколько комнат на втором этаже, которые сдавались, заняла семья Скрябина. В гостиной стоял рояль, на котором композитор играл свои произведения на званых вечерах. Особенным успехом пользовалось домашнее исполнение поэмы «Прометей». Супруга Скрябина Татьяна Шлецер вела партию света на специально созданном световом круге из лампочек, обмотанных цветной бумагой и тканью. Этот световой круг хранится в Мемориальном музее, который открылся в 1922 году.

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