Die Welt сообщила о нехватке учителей в Германии для обучения детей с Украины

В Германии усилилась нехватка учителей в школах из-за большого притока беженцев с Украины. Об этом 10 августа сообщила газета Die Welt.

По данным издания, в стране имеется дефицит преподавателей, а нагрузка на учителей с притоком беженцев увеличилась. Кроме того, существует проблема интеграции детей украинских беженцев в образовательную систему Германии.

«Нехватка учителей в школах серьезна и больше всего сказывается на тех, кто нуждается в особой поддержке или не имеет поддержки дома», — сказала член Союза образования и науки страны Аня Бенсингер-Штольце.

Она отметила, что нехватка преподавательского состава и недостаточная интеграция беженцев усугубляют неравенство между учениками. По ее словам, успех в школе в Германии по-прежнему зависит от социального происхождения.

Издание также указывает на то, что школьное обучение украинских детей во многом зависит от местных условий, в том числе от учебной программы и от того, есть ли возможность проводить индивидуальные занятия с учениками. При этом, как рассказали газете педагоги немецких школ, у них нет конкретных процедурных указаний со стороны земель, как обучать детей из Украины.

Ранее, 1 августа, стало известно, что ряд регионов Германии перестал принимать украинских беженцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария.

По последним данным, в Германии находятся 915 тыс. украинских беженцев.

В конце июля политолог Александр Асафов рассказал, что в Европе стремительно растет недовольство беженцами с Украины. Причиной этого в том числе послужило то, что страны Евросоюза (ЕС) взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот.