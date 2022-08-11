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Экс-глава Генштаба Балуевский заявил о революции в артиллерии

Экс-глава Генштаба Балуевский заявил о революции в артиллерии благодаря китайским дронам
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Xinhua/Han Chuanhao
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Коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил 11 августа бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский.

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По его словам, полностью решена вековая проблема разведки, указания цели и корректировки огня. Как отмечается в предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ «Чужие войны — новая парадигма», при корректировке огня с беспилотника возможно применение артиллерии с обычными снарядами и эффективностью, сопоставимое с высокоточным вооружением.

В итоге снижается и требуемое для поражения количество снарядов и орудий.

«Это по иронии способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны», — подчеркнул Балуевский.

Он напомнил слова одного из обозревателей: квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал символом современной войны в принципе.

Возможности интеграции беспилотников с высокоточными средствами поражения не исчерпаны, заключил он.

16 июня два источника на рынке авиализинга сообщили «Известиям», что «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и фонд поддержки проектов «Национальной технологической инициативы» планируют создать авиакомпанию — оператора беспилотников в России.

В ближайших планах ГТЛК по этому проекту — вместе с Росавиацией сформировать нормативно-правовую базу для возможности коммерческих запусков дронов.

25 мая генеральный директор компании-разработчика «Навигатор» Сергей Бабуров сообщил, что российские ученые разработали систему предупреждения столкновения малых беспилотников в воздухе «СО-2021» с искусственным интеллектом.

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