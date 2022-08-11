Член Совфеда Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа враждебной Болгарии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков не видит причин для возобновления поставок российского газа в Болгарию. Соответствующее заявление он сделал 10 августа на фоне информации о продолжении переговоров Софии с «Газпромом» на тему поставок газа.

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному, государству», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что София сама приняла решение об отказе от голубого топлива из РФ.

Российский газ болгарская сторона перестала получать еще в конце апреля из-за отказа руководства страны оплачивать его в рублях. В итоге «Газпром» приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз».

Тогда же премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что правительство было готово к прекращению поставок российского газа и у него есть план по альтернативным источникам.

Однако в преддверии зимы в республике начали появляется сообщения о возможном возобновлении покупки российского газа. Так, 3 августа председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что Болгария продолжает вести переговоры с «Газпромом». Он также не исключил вероятность возобновления поставок энергоресурсов из России в соответствии с контрактом, который был заключен до конца года.

В Москве в свою очередь заявляли о готовности восстановить поставки газа Болгарии, отметив, что контракт «Газпрома» действителен. Как указала в конце июля посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки газа возобновятся.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.