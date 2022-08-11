Разведчики ЛНР заявили, что украинские солдаты сжигают оставленные на поле боя тела

Разведчики Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) во время выхода под городом Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили на поле боя обгоревшие тела мужчин в украинской форме. Об этом они 11 августа сообщили «РИА Новости».

Погибшие лежали недалеко от воронок, образовавшихся от разрывов артиллерийских снарядов. Как предположила разведка ЛНР, украинские военные облили тела соратников топливом при отходе с позиций и подожгли.

Бойцы предположили, что были сожжены иностранные наемники, воевавшие на стороне Киева. Их сожгли, чтобы затруднить установление личностей погибших, добавляет «Газета.Ru».

Наемники принимают активное участие в военных действиях на Украине. 6 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении ВКС РФ более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области.

4 августа была ликвидирована группа испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая.

Почти за четыре недели — с 8 июля по 5 августа — число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек. При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии.

1 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины на срок до 10 лет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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