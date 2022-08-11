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Разведчики ЛНР заявили, что украинские солдаты сжигают оставленные на поле боя тела

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Разведчики Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) во время выхода под городом Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили на поле боя обгоревшие тела мужчин в украинской форме. Об этом они 11 августа сообщили «РИА Новости».

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Погибшие лежали недалеко от воронок, образовавшихся от разрывов артиллерийских снарядов. Как предположила разведка ЛНР, украинские военные облили тела соратников топливом при отходе с позиций и подожгли.

Бойцы предположили, что были сожжены иностранные наемники, воевавшие на стороне Киева. Их сожгли, чтобы затруднить установление личностей погибших, добавляет «Газета.Ru».

Наемники принимают активное участие в военных действиях на Украине. 6 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении ВКС РФ более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области.

4 августа была ликвидирована группа испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая.

Почти за четыре недели — с 8 июля по 5 августа — число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек. При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии.

1 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины на срок до 10 лет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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