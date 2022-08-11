Захарова посоветовала Британии вызвать американского посла

В МИД Великобритании по поводу Тайваня необходимо было вызвать посла США, а не КНР. Такое заявление 11 августа сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сама глава британского МИДа [Лиз Трасс] понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит [спикера палаты представителей конгресса США Нэнси] Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет», — написала она в Telegram-канале.

Ранее, 10 августа, Трасс заявила, что посол Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуан вызван в МИД Соединенного Королевства из-за «агрессивного поведения» Пекина по поводу Тайваня. Она добавила, что Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова Китаю, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. В ответ на это войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

В МИД КНР отметили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты спровоцировали обострение этой ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

10 августа официальный представитель восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И отчитался об успешном выполнении поставленных задач у берегов Тайваня. По его словам, КНР будет пристально отслеживать изменения в Тайваньском проливе и продолжать военные учения, отстаивая государственный суверенитет и территориальную целостность.