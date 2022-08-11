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Bloomberg: Россия добилась успехов на нефтяном рынке вопреки санкциям

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Энергетический кризис в Европе проверит решимость западных правительств избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Как бы там ни было, Россия выигрывает на энергетических рынках, пишет 10 августа обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

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«Как только с ноября вступят в силу европейские санкции против экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис уже сказывается на потребителях и компаниях», — пишет он.

Блас утверждает, что первым показателем нефтяного успеха РФ стали объемы добычи, которые три месяца подряд восстанавливались после падения в марте-апреле. В июле они вернулись к прежним показателям — почти 10,8 миллиона баррелей в день против январских 11 миллионов баррелей. По отраслевым оценкам, добыча нефти в этом месяце несколько выше. Положительную динамику зафиксировали третий месяц подряд, добавляет телеканал «360».

В плане стоимости углеводородов Россия тоже восстанавливает свои позиции за счет ограниченного предложения на рынке.

«По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», — цитирует обозревателя телеканал «Звезда».

По мнению Бласа, основные события на энергетическом рынке еще впереди. Когда нефтяное эмбарго в ноябре вступит в силу и европейцы столкнутся в быту и промышленности с настоящей нехваткой углеводородов. Тогда, полагает автор материала, поддержка Украины со стороны коллективного Запада может значительно ослабнуть.

«Сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и резкого роста цен в конце этого года может подорвать поддержку Украины Западом. Европейские политики, которые стремились завоевать международную славу, выставляя напоказ свою поддержку Киева, могут быть менее склонны оплачивать внутренние счета за предотвращение энергетической бедности среди своих избирателей», — приводит прогнозы обозревателя «Газета.Ru».

8 августа Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров сообщило, что государства на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. За неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня. Впервые с апреля закупила партию черного золота марки Urals и Испания — поставка была произведена из Казахстана.

6 августа The Economic Times рассказала о том, что Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию. Произошло это благодаря скидкам на российские энергоресурсы, что сделало их более привлекательными на мировом рынке.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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