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Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины

Замглавы Херсонской области Губарева: жители региона начали возвращаться с Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Уехавшие на Украину жители Херсонской области начали возвращаться домой. Об этом 11 августа рассказала замглавы региона Екатерина Губарева.

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По ее словам, люди уехали, поверив фейкам украинской пропаганды о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и якобы злых русских.

«Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют. Да, можно еще в Европу поехать, но давайте будем объективными, честно признаем, что нигде в мире сегодня нет рая земного, тем более для беженцев», — цитирует ее «РИА Новости».

Как она добавила, жить на родной земле людям проще, несмотря на обстрелы. Здесь есть нормальный соцпакет и перспективы, подчеркнула Губарева.

Губарева отметила, что украинская пропаганда работает на полную мощность, говоря о «зверствах», происходящих на освобожденных территориях. Но Киев не может повлиять на общение людей между собой, поэтому родственники и знакомые обмениваются информацией, поэтому у беженцев есть две альтернативы.

Речь идет между выбором вернуться, получить гражданство России, оформить социальные выплаты и пенсии, либо остаться без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях, где наживаются на переселенцах, а соцвыплаты минимальны.

23 июля сообщалось, что 350 т лекарственных препаратов, в том числе для онкобольных, и необходимые расходные материалы доставлены в Херсонскую область. Благодаря поддержке со стороны РФ местные больницы могут оказывать бесплатную помощь населению.

В регионе заработал Пенсионный фонд, а 17 июля состоялось открытие центра занятости населения.

29 июня замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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