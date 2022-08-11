Друзья убитой порноактрисы рассказали о ее сложных отношениях с семьей

Порноактриса Анастасия Хамловская, найденная убитой в Санкт-Петербурге, ранее сильно переживала из-за сложных отношений в семье. Об этом рассказали друзья девушки 10 августа.

Мать девушки не принимала ее способ заработка — съемки в фильмах для взрослых, как передает «КП-Петербург», Анастасия зарабатывала по 300–400 тыс., но родители ее «почти стыдились». Сообщается, что девушка переживала из-за ссор с матерью.

«Она начинала с маленьких татуировок, а дальше все больше и больше. Все тело забила. Я, естественно, была против. Она стала актрисой. И не просто актрисой, а актрисой фильмов для взрослых! Ее муж Дмитрий привел ее в это кино!» — рассказала мать девушки в беседе с журналистами.

В 12 лет девочку отвезли жить к бабушке, которая и ходила вместе с ней в тату-салон. Анастасия делилась с друзьями также переживаниями о непростых отношениях с отцом. Так, она рассказывала, что он «вел разгульный образ жизни» и ему была безразлична ее жизнь, уточняется в публикации.

Об убийстве порноактрисы Анастасии, взявшей псевдоним Гришман, стало известно ранее в среду. По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Тело девушки обнаружили в ее квартире с ножевыми ранениями.

В настоящий момент по подозрению в убийстве задержан молодой человек порноактрисы Дмитрий Чернышов. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений по возбужденному уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Чернышов признал вину, но частично. Он настаивает на том, что якобы девушка сошла с ума и сама попросила убить ее. Предположительно, молодой человек планировал расчленить тело.