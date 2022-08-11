Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии

Причин для продолжения поставок российского газа Болгарии, активно «недружественному» государству, которое самостоятельно отказалось от энергоресурса, нет. Об этом в среду, 10 августа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского политика.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз». Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях. Данное требование не было выполнено болгарской стороной, подчеркнули в «Газпроме».

Тогда же премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что правительство было готово к прекращению поставок российского газа и у него есть план по альтернативным источникам. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгонeзaвиcимocть.

3 августа председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что Болгария продолжает вести переговоры с «Газпромом», не исключена вероятность возобновления поставок энергоресурсов из России. При этом в тот же день портал Dir.bg отметил, что болгарские власти опасаются платить за российский газ рублями из-за возможных проблем с поставками. Кроме того, 9 августа директор компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов признался, что изначально он пренебрежительно отнесся к требованию «Газпрома» платить за газ в рублях, так как принял его за шутку.

Как заявила 28 июля посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии и контракт «Газпрома» действителен. Комментируя доклад специальной комиссии по деятельности «Булгаргаза» в отношении поставок российского газа, посол указала, что, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся.

10 августа министр энергетики правительства Болгарии Росен Христов допустил возобновление поставки газа из России. Он также отметил, что в приоритете у Софии покупка голубого топлива у альтернативных поставщиков, но в случае дефицита топлива он не станет тем министром, который «оставит население в дураках зимой».