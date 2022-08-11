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Разведка ЛНР заявила, что боевики Украины сжигают оставленные на поле боя тела

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Бойцы разведывательного батальона второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики 11 августа сообщили об обнаружении обгоревших тел украинских боевиков во время разведвыхода под городом Соледар в Донецкой Народной Республике.

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Тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов, передают слова разведчиков «РИА Новости». Предположительно, украинские националисты облили тела топливом и подожгли при отступлении.

Бойцы считают, что останки принадлежат иностранным наемникам, воевавшим на украинской стороне, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.

6 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении ВКС РФ более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области.

4 августа артиллерийский расчет союзных сил РФ и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая.

1 августа украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства продлить контракт на прохождение службы в вооруженных формированиях Украины на срок до 10 лет.

До этого, 26 июля, стало известно, что Вооруженные силы РФ ликвидировали свыше 40 наемников на территории Донецкой Народной Республики. Большинство боевиков были выходцами из Польши.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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