Южная Корея опровергла обвинения КНДР в распространении коронавируса

Министерство объединения Республики Корея опровергло обвинения КНДР в своей причастности к распространению коронавируса на территории Северной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap 11 августа.

«Мы выражаем глубочайшее сожаление по поводу грубых и несущих угрозу высказываний в нашу сторону, а также беспочвенных заявлений по поводу источника возникновения COVID-19 на территории Северной Кореи», — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом в КНДР.

Ранее этим же днем сестра председателя Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что властям Южной Кореи грозит «уничтожение» в том случае, если они предпримут попытку спровоцировать проникновение коронавирусна территорию КНДР. Тогда же Ким Чен Ын объявил о «полной победе» над коронавирусом в КНДР. Заявление было сделано во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, председателем которого был Ким Чен Ын.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. До этого более двух лет Пхеньян не сообщал официально о коронавирусе в стране.

После выявления болезни карантин был введен по всей стране. 25 мая сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали у более чем 3,06 млн жителей КНДР. 30 мая государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи сообщил, что в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Таким образом, общее число заболевших превысило 3,5 млн.

Ежедневный показатель заболеваемости на севере достиг нуля 29 июля после пика с показателем в 392 920 человек 15 мая. Эту информацию 8 августа подтвердил и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась.