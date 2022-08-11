Реклама
Прямой эфир
Общество
Пяти- и девятиэтажные новостройки в Москве стали дефицитными
Общество
Опрос показал готовность россиян передавать пароли от соцсетей другим людям
Общество
«Аэрофлот» и S7 Airlines в июле поставили рекорд по перевозкам внутри России
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Спорт
Гассиев перед боем с Уэлчем вспомнил «неприятные удары» Уайлдера
Мир
Пхеньян предупредил Сеул о последствиях при попытке занести COVID-19 в КНДР
Экономика
Каждый восьмой россиянин намерен накопить на пенсию не менее 1 млрд рублей
Мир
В Шереметьево прибыл первый рейс египетской авиакомпании AlMasria
Мир
Авиасообщение между Россией и Кубой должно частично восстановиться зимой
Общество
Синоптики спрогнозировали до 26 градусов тепла в Московском регионе 11 августа
Экономика
Больше половины компаний лишат доступа к опасным объектам
Мир
Дипломаты в Исландии потребовали официального извинения за оскорбление флага России
Сюжет:

Южная Корея опровергла обвинения КНДР в распространении коронавируса

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство объединения Республики Корея опровергло обвинения КНДР в своей причастности к распространению коронавируса на территории Северной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap 11 августа.

Нечистая правда: стоит ли доверять данным КНДР о жертвах COVID-19
И почему, нуждаясь в помощи, Пхеньян принимает ее не от всех

«Мы выражаем глубочайшее сожаление по поводу грубых и несущих угрозу высказываний в нашу сторону, а также беспочвенных заявлений по поводу источника возникновения COVID-19 на территории Северной Кореи», — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом в КНДР.

Ранее этим же днем сестра председателя Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что властям Южной Кореи грозит «уничтожение» в том случае, если они предпримут попытку спровоцировать проникновение коронавирусна территорию КНДР. Тогда же Ким Чен Ын объявил о «полной победе» над коронавирусом в КНДР. Заявление было сделано во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, председателем которого был Ким Чен Ын.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. До этого более двух лет Пхеньян не сообщал официально о коронавирусе в стране.

После выявления болезни карантин был введен по всей стране. 25 мая сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали у более чем 3,06 млн жителей КНДР. 30 мая государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи сообщил, что в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Таким образом, общее число заболевших превысило 3,5 млн.

Ежедневный показатель заболеваемости на севере достиг нуля 29 июля после пика с показателем в 392 920 человек 15 мая. Эту информацию 8 августа подтвердил и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022