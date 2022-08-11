В разведке ЛНР рассказали о сожженных украинскими боевиками телах

Боевики Украины могут сжигать тела сослуживцев, которые остаются на поле боя. Такими сведениями в четверг, 11 августа, поделились бойцы разведывательного батальона второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Они рассказали, что на поле боя рядом с воронками, образовавшимися в результате разрывов артиллерийских снарядов, были обнаружены обгоревшие тела. Предположительно, украинские националисты облили их топливом и подожгли.

Как рассказали бойцы подразделения «РИА Новости», обнаруженные останки могут принадлежать иностранным наемникам, воевавшим на стороне Киева. Таким образом радикалы пытаются затруднить процесс идентификации тел, предположили собеседники.

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