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Гассиев перед боем с Уэлчем вспомнил «неприятные удары» Уайлдера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Супертяжеловес Мурат Гассиев 26 августа проведет первый бой за 13 месяцев (его эксклюзивно покажет РЕН ТВ). В Белграде, в парке Калемегдан он сразится с 42-летним американцем Карлоусом Уэлчем, поделился боксер в беседе с «Известиями».

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Гассиев — бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе. После поражения от Александра Усика в финале Суперсерии-2018 он перешел в супертяжелый вес. С тех пор провел лишь два поединка. Сейчас Мурат оправился от перелома правой руки и готовится к бою с Уэлчем.

По словам спортсмена, простой в спортивной карьере произошел из-за многих факторов: травма, проблемы с визой и прочее. Сейчас Гассиев уверен, что бой с Уэлчем станет новым стартом для него.

«В карьере любого спортсмена бывают паузы: где-то остановился, что-то мешает. Но я на это никак не реагирую. Делаю свою работу, постоянно тренируюсь, поддерживаю себя в форме. Рабочий процесс, рабочий момент. Меня это точно не останавливает», — признался он.

Гассиев добавил, что был бы рад получить визу и пройти в США тренировочный лагерь. Когда-то он имел возможность спарринговаться там со звездами бокса — Владимиром Кличко, Деонтеем Уайлдером, Крисом Арреолой, Домиником Бризилом.

«С Уайлдером мы работали во всю силу. Очень неприятный удар у него. Хороший, и он еще нестандартно бьет. У него особо школы бокса нет. От его ударов очень тяжело защищаться. Размашистые, какие-то кривые удары. Если сравнивать его с Владимиром Кличко, тот классический левый джеб кидает, потом кидает удар правой. С ним полегче в этом плане. Но по уровню они, конечно, разные. Кличко намного выше. А Уайлдер именно физически посильнее», — вспомнил спортсмен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»

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