Корреспондент «Известий» Александр Морозов 11 августа показал работу расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» во время спецоперации в Донбассе.

Этот расчет нанес удары по укрепленному району украинских националистов. Их поддерживает ствольная артиллерия. Такой тандем не позволяет радикалам переходить в контрнаступление. Огонь по позициям боевиков идет и днем, и ночью, при любых погодных условиях чтобы не дать им поднять голову из укрытий.

Как отметил командир батареи под позывным «Атлант», каждый день их подразделения продвигаются только вперед. Это свидетельствует о том, что западное вооружение нисколько не превосходит российское, а при грамотном обращении с российским оружием и вовсе проигрывает ему по характеристикам и эффективности, подытожил офицер.

10 августа «Известия» показали артиллерийскую дуэль между союзными силами России и Донбасса и украинскими боевиками в Марьинке. Длительное время Марьинка контролировалась украинскими боевиками. На улицах города разбросаны противопехотные мины «Лепесток», чтобы замедлить наступление союзных сил, из-за чего бойцам приходилось передвигаться очень аккуратно.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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