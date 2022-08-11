Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали до 26 градусов тепла в Московском регионе 11 августа
Экономика
Больше половины компаний лишат доступа к опасным объектам
Мир
Дипломаты в Исландии потребовали официального извинения за оскорбление флага России
Экономика
Минпромторг анонсировал старт маркировки пива в апреле 2023 года
Спорт
Испанский «Реал» всухую обыграл германский «Айнтрахт» и взял Суперкубок УЕФА
Мир
Глава Северной Кореи объявил о полной победе над COVID-19 в стране
Общество
Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Мир
Берн и Киев обсудили представление Швейцарией интересов Украины в РФ
Мир
В МИД России призвали к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта
Общество
Пожар в «Леруа Мерлен» на юге Москвы ликвидирован
Мир
Evraz продаст свой Североамериканский дивизион
Общество
В центре Москвы спасли краснокнижного черного коршуна
Сюжет:

«Известия» показали работу расчета РСЗО «Град» в Донбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 11 августа показал работу расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» во время спецоперации в Донбассе.

Этот расчет нанес удары по укрепленному району украинских националистов. Их поддерживает ствольная артиллерия. Такой тандем не позволяет радикалам переходить в контрнаступление. Огонь по позициям боевиков идет и днем, и ночью, при любых погодных условиях чтобы не дать им поднять голову из укрытий.

«Главное — не стреляют и не бомбят»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как живет Бердянск после ухода ВСУ

Как отметил командир батареи под позывным «Атлант», каждый день их подразделения продвигаются только вперед. Это свидетельствует о том, что западное вооружение нисколько не превосходит российское, а при грамотном обращении с российским оружием и вовсе проигрывает ему по характеристикам и эффективности, подытожил офицер.

10 августа «Известия» показали артиллерийскую дуэль между союзными силами России и Донбасса и украинскими боевиками в Марьинке. Длительное время Марьинка контролировалась украинскими боевиками. На улицах города разбросаны противопехотные мины «Лепесток», чтобы замедлить наступление союзных сил, из-за чего бойцам приходилось передвигаться очень аккуратно.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022