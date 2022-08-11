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«Транснефть» возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе» транзитом через Украину

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«Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Об этом 10 августа сообщила дирекция венгерского концерна MOL.

Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти
Когда и на каких условиях возобновится транзит

«Прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась. Мы ожидаем ее поступление в Венгрию и Словакию в четверг в первой половине дня», — рассказали в дирекции предприятия ТАСС.

Как планируется, энергоресурсы поступят в страны уже в четверг.

Накануне, 9 августа, российская компания «Транснефть» подтвердила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Данную информацию также подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия. При этом венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита.

9 августа ряд зарубежных СМИ обвинил в недобросовестном исполнении обязательств Украину в связи с остановкой поставок газа.

Так, венгерское издание Origo указало на то, что целью украинцев было остановить трубопровод, так как они не принимают от российской стороны «кровавых денег». Венгерская компания MOL предлагала оплатить поставку вместо РФ, однако ответа от Киева не последовало. На это же указал портал «444». «В любом случае суть в том, что трубопровод «Дружба» остановился из-за украинцев», — процитировали Origo источник в MOL.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что прекращение «Укртранснафтой» транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из РФ через Украину выглядит как несогласованность санкций, у европейского регулятора нет регламента по проведению такого платежа.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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